Familia apuntó a "interés mediático irresponsable" ante especulaciones sobre padre de Lionel Messi

La familia Messi emitió un comunicado para referirse al estado de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, luego de las versiones, rumores y especulaciones que circularon durante las últimas horas.

"La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud", señaló el texto publicado por DSports.

"En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", agregó el comunicado.

En la declaración, el entorno del padre del capitán argentino cuestionó con dureza el tratamiento que se dio a una situación privada y manifestó "su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar".

"La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz", remarcó la carta.

El comunicado también apuntó al rol de quienes difundieron informaciones sin respaldo y pidió evitar que la salud de Jorge Messi sea tratada como materia de especulación pública.

"En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable", apuntó la familia.

El entorno de Messi, además, agradeció las muestras de apoyo recibidas y solicitó preservar la intimidad del padre de Lionel Messi y de sus cercanos durante este proceso.

"Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso", expresó el comunicado.

"Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes", añadió el documento.

"Gracias por la comprensión", cerró la familia Messi.