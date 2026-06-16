FIFA modificó protocolo para que la bandera de Arabia Saudita no tocara el suelo

La previa del empate 1-1 entre Uruguay y Arabia Saudita en el Mundial 2026 dejó un detalle que llamó la atención durante la ceremonia de los himnos: Las banderas de ambos países no tocaron el césped antes del inicio del partido.

La FIFA modificó su protocolo habitual por respeto a la cultura árabe, ya que la bandera de Arabia Saudita contiene la Shahada, la declaración de fe islámica, símbolo que no debe estar en contacto con el suelo.

Por esa razón, en lugar de dejar las enseñas extendidas sobre la cancha, como ocurrió en otros partidos del torneo, los voluntarios sostuvieron las banderas durante la ceremonia previa al compromiso entre uruguayos y sauditas.

El mismo procedimiento se repetirá en el próximo encuentro de Arabia Saudita, que enfrentará a España por la segunda fecha del Grupo H, una zona que quedó marcada por dos empates en la primera jornada.