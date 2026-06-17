FIFA sancionó con tres partidos a sudafricano Zwane tras su expulsión ante México

El Comité Disciplinario de la FIFA sancionó este miércoles con tres partidos de suspensión al jugador sudafricano Themba Zwane, expulsado con roja directa en el duelo inaugural del Mundial 2026 ante México.

El centrocampista recibió el castigo por el incumplimiento del artículo 14, párrafo 1 e), del Código Disciplinario de la FIFA, que contempla una sanción de al menos dos compromisos por juego brusco grave.

La sanción aún puede ser apelada por la federación sudafricana ante el Comité de Apelación de la FIFA, instancia que deberá revisar un eventual recurso para intentar rebajar el castigo.

De mantenerse la medida, Zwane solo podrá volver a jugar en el Mundial si Sudáfrica alcanza al menos los cuartos de final, ya que deberá cumplir los tres encuentros de suspensión antes de estar nuevamente disponible.