Fiscalía advierte que estimación inicial sobre niños haitianos desaparecidos es "conservadora"

El jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, expuso este miércoles ante la Comisión de Seguridad Pública del Senado en el marco de la investigación por el paradero desconocido de más de 200 niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana que ingresaron al país entre 2023 y 2025, bajo aparentes procesos de reunificación familiar.

Ante los parlamentarios, el persecutor advirtió que el número de menores inubicables podría superar con creces las estimaciones iniciales.

"Créanme que es (una cifra) conservadora: cuando yo señalé que serían 200 niños, niñas y adolescentes aproximadamente, lo más probable es que estoy equivocado y que esa cifra no se va a equivocar hacia abajo; se va a equivocar hacia arriba", afirmó Campos.

El fiscal alertó sobre las graves inconsistencias detectadas en los registros aeroportuarios, señalando que, "dentro de todo lo grave, lo más probable entonces es que podemos encontrarnos con vuelos con lista de pasajeros que no sea fiable".

Frente al complejo escenario migratorio y las alertas de posibles redes de delincuencia organizada, el jefe anticorrupción delineó los dos focos urgentes en los que se concentrarán los esfuerzos institucionales.

Por un lado, relevó la prioridad humana: "La primera instrucción que el fiscal nacional ha dicho con fuerza al interior del Ministerio Público es abocarnos con nuestras mayores energías a la ubicación de niños, niñas y adolescentes".

Por el otro, garantizó que "el Ministerio Público va a investigar con la mayor fuerza todo lo que diga relación con funcionarios públicos".

Finalmente, Campos buscó calmar las alarmas públicas y desmitificar las versiones más extremas que han circulado en el debate político, descartando de plano los rumores sobre supuestos delitos de tráfico de órganos.

"Uno no puede ser alarmista (...) Eso está descartado", aseguró ante la comisión.