Figura de Costa de Marfil quedó fuera del duelo con Alemania por veto migratorio
El atacante de Costa de Marfil no podrá disputar el segundo partido de su selección en el Mundial 2026, en medio de una investigación por un posible amaño en Francia.
El atacante de Costa de Marfil no podrá disputar el segundo partido de su selección en el Mundial 2026, en medio de una investigación por un posible amaño en Francia.
Las autoridades migratorias de Canadá impidieron la entrada al país del atacante de Costa de Marfil Elye Wahi, quien no podrá disputar el partido de su selección ante Alemania, programado para este sábado en Toronto por el Mundial 2026.
La Federación Marfileña de Fútbol explicó en un comunicado que el delantero, que esta temporada jugó cedido en Niza y pertenece a Eintracht Frankfurt, no viajará a Canadá porque "aún no se han obtenido las autorizaciones administrativas necesarias para que entre en territorio canadiense".
El organismo agregó que Wahi permanecerá en Estados Unidos, donde Costa de Marfil tiene su campamento base, hasta el regreso del plantel desde Canadá. Luego del duelo ante Alemania, el elenco africano volverá a Pensilvania para preparar su último partido de la fase de grupos, ante Curazao en Philadelphia.
La determinación se conoció un día después de que The Athletic informara que el futbolista de 23 años fue detenido en Francia unos 10 días antes del inicio del Mundial y liberado posteriormente tras ser interrogado en el marco de una investigación por un posible amaño.
Según el citado medio, la pesquisa busca determinar si Wahi recibió deliberadamente una tarjeta amarilla en el partido que Niza disputó ante Metz el pasado 17 de mayo. El atacante se convirtió así en el segundo futbolista al que Canadá le niega el ingreso durante el torneo, luego del ghanés Thomas Partey, quien tampoco pudo jugar en Toronto ante Panamá.