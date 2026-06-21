Francia buscará sellar su clasificación al Mundial ante Irak

Francia buscará sellar su pase a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Irak este lunes 22 de junio a las 17:00 horas (21:00 GMT) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, por la segunda fecha de la fase de grupos.

Los "galos" vienen de imponerse por un marcador de 3-1 en su debut ante Senegal, donde se impusieron con jerarquía y consolidaron su posición como favorita para ganar la cita planetaria. Una de las grandes figuras del encuentro fue Kylian Mbappé que se matriculó con dos tantos, llegando a 14 goles en mundiales.

El cuadro dirigdo por Didier Deschamps no tiene bajas considerables para este encuentro, por lo que la posible formación será con: Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Kylian Mbappé.

Por su parte, Irak llega tras sufrir una dura goleada por 4-1 ante Noruega, que lo dejó en el último puesto del grupo por diferencia de goles. Los iraquíes buscarán dar la sorpresa y llegar con esperanzas a la última jornada de la fase de grupos.

La posible alineación del elenco asiático será con: Jalal Hassan, Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Merchas Doski, Ibrahim Bayesh, Amir Al-Ammari, Zaid Ismael, Ali Jasim, Aymen Hussein y Ali Al-Hamadi.

Este duelo será arbitrado por Drew Thomas Fischer de Canadá, asistido por Micheal Andrew Barwegen y Lyes Arfa; el cuarto juez será Lyes Arfa.

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