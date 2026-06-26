Francia goleó a Noruega y aseguró el liderato de su grupo en el Mundial

Liderados por un triplete de Ousmané Dembélé, la selección de Francia cerró la primera fase del Mundial 2026 con un sólido triunfo por 4-1 ante Noruega en el Gillette Stadium de Boston, ratificando su favoritismo al finalizar como líder invicto y dejando a los escandinavos en el segundo lugar del Grupo I.

Pese a que el cuadro galo tuvo ausente a Didier Deschamps tras el fallecimiento de su madre, la mano interina de Guy Stéphan no afectó y en el primer minuto, Kylian Mbappé estrelló un remate en el travesaño, avisando la fragilidad de un equipo que no contó con Erling Haaland como titular.

Debido a esto, el "Mosquito" aprovechó la ocasión para anotar un rápido doblete (6' y 19') que encaminó el trámite.

Si bien, los "vikingos" reaccionaron al saque siguiente gracias a una anotación de Thelo Aasgaard (20'), el propio Dembélé concretó su triplete personal (32') antes del descanso tras un pase de Aurélien Tchouaméni.

En el complemento, Noruega tuvo la oportunidad de meterse nuevamente en el trámite. El juez Michael Oliver sancionó un penal por falta de Theo Hernández, pero Mike Maignan (50') estuvo soberbio para contener el lanzamiento de Jorgen Larsen.

Después de varios tramos con el encuentro decayendo en intensidad y con las ocasiones escaseando, vino la aparición tardía de los jugadores de PSG. Bradley Barcola envió un centro preciso al corazón del área para que Desire Doué (94') conectara un cabezazo que dejó sin opciones a Selvik.

Con este resultado, Francia avanzó como primera de grupo y esperará por un mejor tercero en la ronda de dieciseisavos el próximo 2 de julio. Noruega, en tanto, clasificó en la segunda plaza y se medirá ante Costa de Marfil el 30 de junio.

Por otro lado, la goleada de Senegal por 5-0 ante Irak dejó a los africanos con tres unidades en el tercer puesto, quedando a la espera del cierre de las demás zonas para determinar si acceden a la siguiente fase como uno de los mejores terceros.