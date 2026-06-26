Kast minimizó incidente en Villarrica y afirmó haber actuado a favor del niño

El Presidente José Antonio Kast abordó el polémico reto que hizo a un niño durante su visita en Villarrica (Región de La Araucanía) y defendió que no se enfrascó "en ninguna discusión".

Los hechos se viralizaron el jueves en redes sociales, cuando el Mandatario saludó a un grupo de ciudadanos y se enfadó con un menor que le negó la mano.

Visiblemente molesto, Kast le deseó suerte en la escuela "para que tenga mucha educación" y aprenda que "lo cortés no quita lo valiente", y, posteriormente, se enfrascó en una discusión de varios minutos con la madre del menor.

Esta jornada, el Presidente entregó su versión del episodio: "(La protagonista del intercambio) era una pareja, un hombre y una mujer. Cada uno iba con un niño y lo que planteé fue que no expusieran a los niños en una situación donde hay muchas personas que querían manifestar su alegría o sus preocupaciones de estar ahí".

"Yo no me enfrasqué en ninguna discusión; sólo respondí a una persona que estaba filmando una acción concreta para generar ahí -según algunos- una tensión, pero en ningún momento encuentro que sea 'tensión' decirle a alguien que no exponga a un niño a una situación que no tiene por qué vivir", sostuvo.

Consultado sobre la reacción del presidente de Colombia, Gustavo Petro -que apuntó a la "soberbia" del exrepublicano tras lo ocurrido-, respondió: "Creo que no corresponden sus comentarios, pero cada uno es libre de expresar lo que siente".

Oposición critica, Republicanos respalda

Lo acontecido generó múltiples reacciones en la política chilena. Constanza Martínez, timonel del FA, cuestionó el comportamiento de Kast y fustigó que "no ha entendido que es el Presidente de todos y no de una barra brava".

En la misma línea, el timonel del PC, Lautaro Carmona, afirmó que "hay mucha gente molesta porque la está pasando mal. Creo que el Presidente debe manifestarse con empatía, no me parece que se entrometa y trate de poner un poquito de distancia entre la madre y el hijo o viceversa. Esa es una intervención muy 'apatronada'", catalogó.

En la otra vereda, el diputado republicano por La Araucanía Stephan Schubert valoró que Kast, "en lugar de irse, conversó y enfrentó (la situación). Tenemos a un Presidente que tiene carácter, él manifestó lo que pensaba y sentía".

"Yo creo que precisamente por eso lo escogimos como Mandatario: porque dice las cosas de frente y no lo que políticamente uno espera, sino lo que de verdad piensa. Por ello, él es la persona en este tiempo para (liderar) nuestro país", resaltó.

Mujer que discutió con Kast fue arrestada por tener órdenes vigentes

Según se oye en el video, la mujer que siguió la discusión con Kast reprochó: "Usted tiene a todos los chilenos mal y él (el pequeño) tiene consciencia". Luego, lo llamó "demagogo".

El Jefe de Estado le respondió que "está trabajando para recuperar el orden y la libertad" y le pidió que no use a su hijo para protestar contra el Gobierno.

"Usted es un nazi, tiene a los viejitos sin pensiones, a los niños les está quitando las raciones escolares", agregó la mujer, en referencia al pasado fascista de Michael Kast, padre del Mandatario.

Antes de retirarse, Kast le deseó "fuerza" al joven y se dirigió al resto de ciudadanos: "¡Viva la libertad, jóvenes!", un eslogan que popularizó su principal aliado en la región, el presidente de Argentina, Javier Milei.

Tras el altercado, Carabineros realizó un control de identidad a la mujer y constató que tenía dos órdenes de detención vigentes por presunta estafa, por lo que fue arrestada y trasladada a una comisaría.