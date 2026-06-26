Dolorosa extracción dental termina con condena de casi $17 millones a clínica

El Décimo Juzgado Civil de Santiago condenó al Centro Odontológico Padre Mariano a pagar una indemnización de casi 17 millones de pesos a una paciente que sufrió complicaciones tras la extracción de una muela y cuyo tratamiento, según determinó la justicia, no cumplió con los estándares exigidos.

La sentencia acogió la demanda por responsabilidad contractual y ordenó el pago de $16.894.586, de los cuales $6.894.586 corresponden a daño emergente y $10 millones a daño moral, además de rechazar la solicitud de prescripción presentada por la clínica.

Durante el juicio se estableció que, tras la intervención, la paciente desarrolló una alveolitis seca, una complicación que puede producirse cuando la herida no cicatriza correctamente luego de una extracción dental. El tribunal concluyó que el odontólogo dejó restos de la raíz del diente en la zona intervenida, lo que favoreció la aparición del problema, el que además no fue tratado a tiempo.

La resolución también cuestionó que el alta médica fuera otorgada de manera anticipada, pese a que la complicación seguía presente, lo que terminó agravando el estado de salud de la paciente.

Otro de los aspectos considerados por el tribunal fue la falta de consentimiento informado antes del procedimiento. Según el fallo, la paciente no recibió información suficiente sobre los riesgos de la intervención, lo que le impidió tomar una decisión plenamente informada y reaccionar oportunamente frente a las complicaciones que surgieron después de la extracción.

Con estos antecedentes, el tribunal concluyó que el centro odontológico incumplió las obligaciones asumidas con la paciente y resolvió acoger la demanda de indemnización en su contra.