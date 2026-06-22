Francia selló su clasificación a dieciseisavos en el Mundial tras vencer a Irak

Francia selló su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 al vencer 1-0 a Irak en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, en un partido interrumpido por dos horas por una alerta de tormenta eléctrica.

Los primeros minutos estuvieron marcados por el dominio y la presión constante de los galos sobre el arco iraquí. Irak logró resistir hasta el minuto 14, cuando Kylian Mbappé marcó un golazo con un potente remate desde el borde del área, abrió el marcador y alcanzó el registro de goles de Ronaldo Nazário en Copas del Mundo.

Tras el tanto, Irak intentó reaccionar y buscar la igualdad, pero no pudo frente al poderío del equipo dirigido por Didier Deschamps, que siguió dominando el partido. Sin embargo, los franceses no lograron aumentar la ventaja y se fueron al descanso con el 1-0.

El entretiempo se vio interrumpido por una alerta de tormenta eléctrica que obligó a postergar la reanudación del juego durante dos horas. El público tuvo que desalojar las gradas y los jugadores permanecieron en los vestuarios.

El mismo trámite de la primera parte se repitió en la segunda, con los europeos dominando desde los primeros instantes. Buscaron ampliar la ventaja y lo consiguieron gracias a Kylian Mbappé (54'), quien, tras una asistencia de Ousmane Dembélé que aprovechó un grosero error de la defensa de Irak, anotó su doblete en el partido.

Minutos después, los "galos" mantuvieron su dominio y juego de posesión, y Ousmane Dembélé (66'), con una definición cruzada dentro del área, aumentó la ventaja y selló la victoria para su selección.

Con este resultado, Francia permanece en el primer lugar del grupo con seis puntos, logrando la clasificación a dieciseisavos de final, por su parte Irak quedó en el último lugar del Grupo I.

El siguiente partido de los "galos" será frente a Noruega el viernes 26 de junio a las 15:00 horas (19:00 GMT), por su parte Irak se medirá ante Senegal en el mismo horario y día.