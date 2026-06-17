Ghana amargó a Panamá con un triunfo sobre la hora en el debut por el Mundial 2026

Este miércoles, en Toronto, la selección de Ghana pegó en el tiempo agregado para vencer a Panamá por 1-0 en el cierre de la primera fecha del Grupo L en el Mundial 2026.

Cecilio Waterman, titular en los "canaleros", tuvo un par de buenas posibilidades de gol en la primera etapa, pero no logró concretar en el área del representante africano.

El delantero de Universidad de Concepción fue reemplazado al minuto 63, mientras César Yanis, de Cobresal, se quedó en la banca.

Panamá manejó con amplia mayoría la posesión del balón y Cristian Martínez estuvo a punto de mover el marcador a los 60', pero su tiro a la carrera dio en la cara externa del arco.

De todas formas, las llegadas de peligro se repartieron entre ambos equipos. El central Orlando Mosquera estuvo notable con una arriesgada pero perfecta barrida en el área chica para negarle el gol a Ghana y André Ayew en los 64'.

Durante la recta final el equipo panameño trató de cargar en campo rival, sin poder derribar la zaga contraria. Ghana apostó a la velocidad, viendo sus intentos frustrados.

Todo apuntaba a una justa igualdad, pero en los 90+6' el equipo de la "estrella negra" armó una contra letal que Caleb Yirenkyi cerró a boca de arco.

Con este resultado, Ghana acompaña a Inglaterra como los vencedores en el inicio del Grupo L, pues los "three lions" previamente derrotaron a Croacia por 4-2.