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Guimaraes la cedió y Cunha remató de primera para el tercero de Brasil sobre Escocia
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El Scratch culminó con gol una gran jugada colectiva.
El Scratch culminó con gol una gran jugada colectiva.
Brasil estiró a 3-0 la ventaja sobre Escocia en Miami, en el cierre del Grupo C del Mundial 2026, con gol de Matheus Cunha en el segundo tiempo.
Tras una buena jugada colectiva, Bruno Guimaraes amagó en el área y se la cedió a Cunha, quien remató de primera para el tercer festejo del Scratch en el Hard Rock Stadium (61').
Revisa el gol de Cunha para Brasil: