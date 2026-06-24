Guimaraes la cedió y Cunha remató de primera para el tercero de Brasil sobre Escocia

Brasil estiró a 3-0 la ventaja sobre Escocia en Miami, en el cierre del Grupo C del Mundial 2026, con gol de Matheus Cunha en el segundo tiempo.

Tras una buena jugada colectiva, Bruno Guimaraes amagó en el área y se la cedió a Cunha, quien remató de primera para el tercer festejo del Scratch en el Hard Rock Stadium (61').

Revisa el gol de Cunha para Brasil: