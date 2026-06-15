Haaland entra en escena en el Mundial 2026 en el duelo entre Noruega e Irak

Erling Haaland, considerado como uno de los mejores delanteros de la actualidad, tendrá su debut en la Copa del Mundo este martes, con el duelo entre Noruega e Irak en el Gillette Stadium de Foxborough, en las afueras de Boston, desde las 18:00 horas (22:00 GMT), por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026.

Para ambos elencos es el regreso a un Mundial tras largos años de espera: Noruega jugó por última vez en Francia 1998; Irak, en cambio, lo hizo hace 40 años, en México 1986.

Noruega, en su camino clasificatorio, se cobró revancha tras quedar fuera de Catar 2022: Ganó todos sus partidos en el proceso de la UEFA e incluso relegó a Italia, que terminó eliminada en el repechaje.

Haaland, por su parte, debutará con 25 años en la Copa del Mundo. La estrella de Manchester City, con 55 goles en 49 partidos con Noruega, está con la obligación de liderar este renacer de la selección vikinga, junto con el cerebro del equipo, Martin Odegaard.

La formación de Noruega que propondrá el técnico Stale Solbakken será con Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Oscar Bobb, Martin Odegaard, Sander Berge, Antonio Nusa; Alexander Sorloth y Erling Haaland.

Irak, por su lado, vivirá su segunda participación en la Copa del Mundo. Dirigidos por el australiano Graham Arnold, el objetivo es lograr la primera victoria en la historia del torneo, tras haber perdido sus tres partidos en México 1986.

Los puntos son claves en este Grupo I, que comparten con Senegal y el favorito Francia, campeón de Rusia 2018 y subcampeón en Catar 2022.

La oncena de Irak será con Jalal Hassan; Merchas Doski, Zaid Tahseen, Hussein Ali, Rebin Sulaka; Ali Jassim, Amir Al-Ammari, Ibrahim Bayesh, Zidane Iqbal; Aymen Hussein y Ali Al-Hamadi.

El duelo será arbitrado por el gabonés Pierre Atcho.

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