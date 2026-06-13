Haití desafía a Escocia en su retorno a un Mundial tras 52 años

La selección de Haití buscará un debut triunfal este sábado a las 21:00 horas (00:00 GMT) ante Escocia en el Gillette Stadium de Foxborough, tras 52 años de ausencia en un Mundial.

Esta será la segunda participación de la escuadra centroamericana en una cita planetaria. La primera fue en 1974, donde quedaron eliminados en la primera fase.

Para la presente edición, clasificaron como líderes de la última ronda de la Concacaf; cuyo grupo estuvo conformado por Honduras, Costa Rica y Nicaragua.

Entre las filas de los "granaderos" resalta el arquero Johny Placide, quien saltó a la fama por su gran actuación individual que le negó a México la clasificación a los Juegos Olímpicos de 2008. También cuentan con el central Ricardo Adé, con pasado en Santiago Morning y Magallanes, y el delantero Wilson Isidor, que milita en el Sunderland inglés.

Por su parte, los europeos también vuelven a un Mundial tras un largo periodo de ausencia, ya que su última participación fue hace 28 años en Francia 1998.

El "Ejército de Tartán" logró una trabajada clasificación ante Dinamarca, Grecia y Bielorrusia y se ilusiona con hacer una gran actuación de la mano de figuras como su capitán Andrew Robertson, Scott McTominay o John McGinn.

El duelo será arbitrado por el argelino Mustapha Ghorbal. Todos los detalles los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.