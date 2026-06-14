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Havertz completó un doblete para cerrar la paliza de Alemania ante Curazao
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
La "Cobra" repitió en la cuenta con un disparo impecable.
La "Cobra" repitió en la cuenta con un disparo impecable.
El abultado 7-1 de Alemania sobre Curazao en el inicio del Grupo E del Mundial 2026 se firmó con la segunda anotación personal de Kai Havertz en el partido.
Al minuto 88, el delantero cerró la cuenta con una sutil definición ante la marca de Armando Obispo y el achique del arquero Eloy Room.