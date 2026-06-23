Ibrahimovic: Pelé, Maradona, Cruyff fueron brillantes, pero Messi está en una categoría propia

El exfutbolista sueco Zlatan Ibrahimovic abordó el debate sobre quién es el mejor jugador de la historia del fútbol y no dudó en inclinar la balanza de manera definitiva hacia Lionel Messi, destacando su consagración en el Mundial de Catar y su actualidad en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026

En declaraciones a FOX Sports, el exatacante de FC Barcelona y AC Milan elogió la regularidad del rosarino: "No creo que quede debate. Cuando ganas el Mundial, dominas el torneo en varias generaciones y rindes a este nivel, ¿qué más se puede pedir?", señaló.

Para el escandinavo, la carrera del trasandino supera a la de otras leyendas del deporte: "Llevamos años comparándolo con todos, pero ni los grandes que le precedieron igualan su trayectoria. Pelé, Maradona, Cruyff o quien sea fueron brillantes, pero las cifras, la longevidad y los trofeos de Messi lo sitúan en una categoría propia".

Ibrahimovic también contrastó con humor sus propios números en citas mundialistas con el registro del capitán de la "Albiceleste". "Marcó cinco goles en dos partidos. Yo no he anotado ningún gol en dos Mundiales. Me alegro por él y espero que siga así. Todos disfrutamos viéndole jugar; es increíble, sencillamente increíble, no hay palabras", añadió.

Finalmente, destacó el rol de Messi como el factor diferencial de la selección argentina: "La gente puede hablar de Argentina como equipo, de su táctica y de cómo controlan los partidos, pero siempre parece haber una constante cuando necesitan algo especial: Lionel Messi".