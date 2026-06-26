Inglaterra quiere enmendar el rumbo ante Panamá y sellar su pasaje a 16avos como líder

Inglaterra enfrenta a una eliminada selección de Panamá este sábado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, desde las 17:00 horas (21:00 GMT), en el cierre del Grupo L del Mundial 2026, con el objetivo de disipar dudas y enmendar el rumbo en el torneo.

El empate sin goles contra Ghana generó dudas en el equipo de Thomas Tuchel, criticado por dejar fuera del Mundial a figuras como Cole Palmer, Phil Foden y Trent Alexander-Arnold.

A los ingleses, con cuatro puntos, ya están clasificados a la siguiente ronda, tras los partidos que se disputaron este viernes, pero aún así quiere la victoria para avanzar como líder del Grupo L.

Ghana, con los mismos cuatro puntos, también está clasificado, y enfrentará a Croacia, que luchará por la clasificación en el duelo que se jugará a la misma hora en Filadelfia.

La oncena inglesa será con Pickford; Djed Spence, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Nico O'Reilly; Kobbie Mainoo, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Noni Madueke, Marcus Rashford (o Anthony Gordon) y Harry Kane.

Panamá, por su parte, ya está eliminado del Mundial, tras las derrotas ante Ghana y Croacia, ambas por 1-0.

Pese a ello, el equipo de Cecilio Waterman y César Yanis, jugadores de U. de Concepción y Cobresal, quiere despedirse del torneo con una mejor imagen y amargar la fiesta de los europeos.

La alineación panameña será con Orlando Mosquera; Michael Murillo, Jiovany Ramos, José Córdoba, Andrés Andrade, César Blackman; Carlos Harvey, Édgar Bárcenas, Cristian Martínez; José Luis Rodríguez y Cecilio Waterman.

El duelo será arbitrado por el catarí Abdulrahman Al-Jassim.

El ganador del Grupo L enfrentará a uno de los mejores terceros, mientras que el segundo enfrentará al segundo del Grupo K, que disputan Colombia, Portugal y RD del Congo.

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