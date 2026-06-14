Irán debutará ante la Nueva Zelanda de Tim Payne en el Mundial

Este martes Irán y Nueva Zelanda harán su estreno en el Mundial de Norteamérica 2026 cuando se enfrenten a las 21:00 horas (01:00 GMT) en el SoFi Stadium de Los Angeles, en el marco de la primera fecha del Grupo G.

El cuadro asiático ha tenido una preparación compleja después de que Estados Unidos le negara la posibilidad de entrenar en su complejo designado en Arizona, teniendo que mover su delegación hacia Tijuana para hacer la concentración. Además, se armó polémica por la no convocatoria de Sardar Azmoun, tercer goleador histórico de la selección iraní, supuestamente por motivos políticos.

En cuanto los oceánicos, han tenido un extraño boom viral gracias al lateral Tim Payne, que fue objeto de una campaña en redes sociales para aumentar su número de seguidores en Instagram tras saberse que era el futbolista "menos conocido" de todos los presentes en la cita planetaria, acumulando una increíble cifra de cinco millones de admiradores en la plataforma.

La formación probable de Irán es con Hossein Hosseini; Milad Mohammadi, Ali Nemati, Shoja Khalizadeh, Daniel Esmaeilifar; Amir Razzaghinia, Mehdi Taremi, Saman Ghoddos; Mohammad Mohebbi, Amirhossein Hosseinzadeh, Ali Gholizadeh.

Mientras que la de Nueva Zelanda es con Alex Paulsen; Tim Payne, Tyler Bindon, Finn Surman, Ben Old; Jesse Randall, Marko Stamenic, Joe Bell, Eli Just; Kosta Barbarouses, Callum McCowatt.

El duelo lo podrás seguir por Cooperativa.cl.