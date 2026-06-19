Irán presentó una queja ante la FIFA por "restricciones" impuestas en el Mundial

La Federación Iraní de Fútbol (FFI) anunció este viernes que presentó una queja ante la FIFA por las restricciones que sufre la selección del país persa para poder viajar a Estados Unidos antes de los partidos.

La FFI solicitó viajar a Los Ángeles dos días antes del partido del domingo contra Bélgica, dado que el encuentro se disputa a mediodía, y buscaba disponer de tiempo para que los jugadores se aclimatasen y descansasen, pero la petición fue rechazada.

"La Federación Iraní de Fútbol considera que estas restricciones son incompatibles con el principio de igualdad de condiciones para los equipos participantes y podrían afectar a la preparación técnica de los equipos", indicó el organismo en un comunicado.

"En consecuencia, la Federación, al tiempo que expresa su descontento con esta decisión, ha presentado su protesta ante la FIFA a través de los canales oficiales", añadió.

Esta misma situación ya se dio en el partido de Nueva Zelanda la semana pasada, cuando las autoridades estadounidenses solo permitieron a la selección iraní viajar un día antes.

Irán denunció numerosos problemas para jugar los partidos en Estados Unidos.