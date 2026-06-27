Irán quedó fuera de la Copa del Mundo tras el empate de Austria y Argelia

La selección de Irán quedó fuera de la Copa del Mundo, tras no poder meterse entre los mejores ocho terceros de la competencia, debido al empate de Argelia y Austria en el cierre del Grupo J.

El cuadro iraní, con tres puntos, necesitaba que ese partido entre Austria y Argelia tuviera un ganador, ya que ambas selecciones también tenían tres unidades.

Pese a tener igualdad de puntos, una derrota dejaba a Argelia o Austria por debajo de Irán en la tabla de los terceros, debido a la diferencia de goles.

Sin embargo, el empate favoreció a Austria, que se quedó con la segunda plaza del Grupo J, y a Argelia, que finalizó como sexto mejor tercero, los dos con cuatro positivos.

Irán terminó noveno en la tabla de los terceros, superando a Corea del Sur, Escocia y Uruguay.

La selección de Irán, de esta forma, culminó su presentación, que estuvo marcada por las polémicas extradeportivas, debido a diversos problemas logísticos, malos tratos y obstáculos impuestos por el principal anfitrión del torneo, Estados Unidos.