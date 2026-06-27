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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Irán quedó fuera de la Copa del Mundo tras el empate de Austria y Argelia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El equipo de Medio Oriente necesitaba que ese partido tuviera un ganador en el cierre del Grupo J.

Irán quedó fuera de la Copa del Mundo tras el empate de Austria y Argelia
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La selección de Irán quedó fuera de la Copa del Mundo, tras no poder meterse entre los mejores ocho terceros de la competencia, debido al empate de Argelia y Austria en el cierre del Grupo J.

El cuadro iraní, con tres puntos, necesitaba que ese partido entre Austria y Argelia tuviera un ganador, ya que ambas selecciones también tenían tres unidades.

Pese a tener igualdad de puntos, una derrota dejaba a Argelia o Austria por debajo de Irán en la tabla de los terceros, debido a la diferencia de goles.

Sin embargo, el empate favoreció a Austria, que se quedó con la segunda plaza del Grupo J, y a Argelia, que finalizó como sexto mejor tercero, los dos con cuatro positivos.

Irán terminó noveno en la tabla de los terceros, superando a Corea del Sur, Escocia y Uruguay.

La selección de Irán, de esta forma, culminó su presentación, que estuvo marcada por las polémicas extradeportivas, debido a diversos problemas logísticos, malos tratos y obstáculos impuestos por el principal anfitrión del torneo, Estados Unidos.

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