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Irán reaccionó y logró empatar ante Nueva Zelanda con un tanto de Ramin Rezaeian
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Autor: Redacción Cooperativa
El país de Oriente Medio se recuperó ante el sorpresivo tanto de Elijah Just.
El país de Oriente Medio se recuperó ante el sorpresivo tanto de Elijah Just.
Irán reaccionó y logró anotar el empate 1-1 frente a Nueva Zelanda en el primer tiempo del partido del Grupo G del Mundial 2026, en el SoFi Stadium de Los Angeles, a través de un tanto de Ramin Rezaeian en el minuto 32, quien cacheteó un balón dentro del área chica tras una buena jugada colectiva.