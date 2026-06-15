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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Irán reaccionó y logró empatar ante Nueva Zelanda con un tanto de Ramin Rezaeian

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El país de Oriente Medio se recuperó ante el sorpresivo tanto de Elijah Just.

Irán reaccionó y logró empatar ante Nueva Zelanda con un tanto de Ramin Rezaeian
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Irán reaccionó y logró anotar el empate 1-1 frente a Nueva Zelanda en el primer tiempo del partido del Grupo G del Mundial 2026, en el SoFi Stadium de Los Angeles, a través de un tanto de Ramin Rezaeian en el minuto 32, quien cacheteó un balón dentro del área chica tras una buena jugada colectiva. 

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