INDH acusa "prejuicio y mala intención" en críticas por visita a presunto asesino de carabineros
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| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Su director, Yerko Ljubetic, explicó en Cooperativa que la acción a favor de Carlos Cancino Tapia respondió a una denuncia sobre apremios y malos tratos y permitió, de hecho, desestimarla.
"Se realizó con prudencia, discreción y todas las consideraciones que la complejidad del asunto ameritaba", incluyendo la debida coordinación con la policía uniformada, aseveró.