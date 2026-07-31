INDH acusa "prejuicio y mala intención" en críticas por visita a presunto asesino de carabineros

Su director, Yerko Ljubetic, explicó en Cooperativa que la acción a favor de Carlos Cancino Tapia respondió a una denuncia sobre apremios y malos tratos y permitió, de hecho, desestimarla.

"Se realizó con prudencia, discreción y todas las consideraciones que la complejidad del asunto ameritaba", incluyendo la debida coordinación con la policía uniformada, aseveró.