Ismaila Sarr volvió a descontar al final del duelo entre Senegal y Noruega

El delantero Ismaila Sarr volvió a descontar para Senegal al final del duelo contra Noruega en Nueva Jersey, en la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026.

Los africanos buscaron con todo el empate, pero solo pudieron recortar distancia para el 3-2 final con el remate en el área del delantero, quien al menos pudo celebrar su doblete personal en la jornada.

Revisa el descuento de Sarr: