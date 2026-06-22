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Ismaila Sarr volvió a descontar al final del duelo entre Senegal y Noruega
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Autor: Redacción Cooperativa
Los africanos presionaron hasta el último momento en Nueva Jersey.
Los africanos presionaron hasta el último momento en Nueva Jersey.
El delantero Ismaila Sarr volvió a descontar para Senegal al final del duelo contra Noruega en Nueva Jersey, en la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026.
Los africanos buscaron con todo el empate, pero solo pudieron recortar distancia para el 3-2 final con el remate en el área del delantero, quien al menos pudo celebrar su doblete personal en la jornada.
Revisa el descuento de Sarr: