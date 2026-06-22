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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Ismaila Sarr volvió a descontar al final del duelo entre Senegal y Noruega

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los africanos presionaron hasta el último momento en Nueva Jersey.

Ismaila Sarr volvió a descontar al final del duelo entre Senegal y Noruega
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El delantero Ismaila Sarr volvió a descontar para Senegal al final del duelo contra Noruega en Nueva Jersey, en la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026.

Los africanos buscaron con todo el empate, pero solo pudieron recortar distancia para el 3-2 final con el remate en el área del delantero, quien al menos pudo celebrar su doblete personal en la jornada.

Revisa el descuento de Sarr: 

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