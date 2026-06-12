Jesse Marsch valoró el debut de Canadá en el Mundial: Es un punto importante

El seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, repasó el rendimiento de sus pupilos tras el empate 1-1 frente a Bosnia-Herzegovina en Toronto por su debut en el Mundial 2026, valorando el cambio de actitud de su equipo tras el descanso.

"Estoy decepcionado con el primer tiempo. Sentí que estuvimos dubitativos; no jugamos de forma tan agresiva como me hubiera gustado. Tenemos que encontrar la manera de ser un rival difícil", expresó a la transmisión oficial tras el partido.

Seguido a ello, puntualizó en la reacción que permitió el empate anotado por Cyle Larin: "Los cambios entraron e hicieron una gran diferencia; pudimos ver que ellos se estaban desvaneciendo. En el segundo tiempo, en el momento en que pisamos la cancha, fue diferente. Les dije que tenemos que aprender estas lecciones rápido. Este es un punto importante".

"Toronto estuvo viva esta semana y todas las camisetas rojas fueron excepcionales, pero necesitamos lo mismo en Vancouver. Tenemos que darles confianza a estos muchachos y hacerles creer que pueden ser ganadores", cerró.