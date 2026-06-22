Klose se rindió ante Messi: Es el mejor futbolista de todos los tiempos

Miroslav Klose, histórico delantero de Alemania, felicitó a Lionel Messi luego de que el argentino lo superóa como máximo goleador en la historia de los Mundiales, con 18 tantos.

En declaraciones al medio alemán Süddeutsche Zeitung, Klose fue categórico en su elogio al capitán de Argentina: "Lionel Messi es para mí el mejor futbolista de todos los tiempos. Felicidades, campeón".

Klose ostentaba el récord histórico con 16 goles hasta el inicio del Mundial 2026, pero Messi lo igualó en la primera fecha con un triplete ante Argelia y este lunes quedó en solitario al frente de la tabla con sus dos goles en el triunfo 2-0 sobre Austria.

El goleador alemán ya había anticipado que su marca podía caer durante esta Copa del Mundo y aseguró que le parecía bien que fuera Messi quien la superara.

"El récord iba a ser superado tarde o temprano, y me alegra que lo haga Messi. Soy un gran admirador de Messi, siempre lo he sido", afirmó Klose, quien además calificó al astro argentino como "un genio".