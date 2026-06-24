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Tópicos: País | Política | Senado

La megarreforma del Gobierno superó prueba de fuego en el Senado

Publicado:
| Periodista Radio: Jorge Espinoza Cuellar
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Con 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención, la Sala de la Cámara Alta aprobó, en general, el proyecto emblema de la Administración Kast.

En la antesala, el Frente Amplio se había reunido con el ministro Quiroz: "Nos respondió que nuestras propuestas no tienen cabida".

La megarreforma del Gobierno superó prueba de fuego en el Senado
 ATON (archivo)

Los comités parlamentarios resolvieron no aplazar el debate, cumpliendo con la expectativa del Ejecutivo.

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Con 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención, la Sala del Senado aprobó este miércoles, en general, la megarreforma económica del Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Los comités de senadores habían resuelto más temprano que la Sala realizara hoy la votación del proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, cumpliendo con la expectativa del Gobierno.

En la previa, el comité del Frente Amplio se reunió con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Después de esta cita, el senador Diego Ibáñez contó: "El ministro Quiroz nos ha respondido por escrito que nuestras propuestas no tienen cabida dentro de su megarreforma".

De cara a la sesión, el opositor remarcó que "el Senado tiene una responsabilidad gigante: se puede aprobar por uno o por dos votos una transferencia de recursos fiscales a los grupos más millonarios sin nada a cambio, con un amarre de 25 años. Este es un mal proyecto para las familias chilenas, y eso nos obliga como Frente Amplio a rechazar la idea de legislar".

En tanto, durante su intervención, la senadora Alejandra Sepúlveda (independiente) advirtió que, antes de que asumiera el Gobierno de Kast, "el país pensaba que la primera prioridad era el plan de seguridad y las cosas que había que hacer para abordar este tema, y ahí (en la megarreforma) no hay absolutamente nada de eso".

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