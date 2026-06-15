La dura historia del héroe de Costa de Marfil en el Mundial 2026

Amad Diallo fue el gran protagonista del encuentro entre Costa de Marfil y Ecuador por el Mundial de Norteamérica al anotar de forma agónica el único gol del cotejo para los "elefantes".

Sin embargo, tras su heroica hazaña yace una terrible historia de vida.

Cuando tenía solo ocho años, Diallo ingresó con documentos falsos a Italia, además de arribar al país con un padre y un hermano que no eran suyos. Esto debido a que el marfileño estaba atrapado en una red de trata de personas que lucraba con jóvenes promesas de África.

El caso estalló cuando Amad era parte de las series juveniles de Atalanta. Las autoridades italianas comenzaron una investigación en Parma sobre tráfico de menores que fue derivada a la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), la cual terminó con el jugador increíblemente multado siendo menor de edad, sin haber encontrado la verdad tras los hechos.

Pese a todas las dificultades sufridas durante su crecimiento, el jugador jamás se rindió, emigrando desde Italia hacia Inglaterra para ser parte de Sunderland y tras una serie de grandes actuaciones, Manchester United, uno de los clubes más importantes del país fijó sus ojos en el.

En enero de 2021, los "Diablos Rojos" pagaron 27 millones de euros por el futbolista, cediéndolo a Rangers de Escocia, sumado a otro préstamo en su antiguo club Sunderland. Ya en 2023 se hizo un lugar en el cuadro de Manchester, aportando con goles importantes para el conjunto.

Su gran esfuerzo fue recompensado con el llamado de Costa de Marfil para la integrar la lista de 26 convocados al Mundial de Norteamérica, en el que una vida de sacrificios y obstáculos tuvo su recompensa al transformarse en el héroe de una nación.