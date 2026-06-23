La FIFA se sorprendió por gesto de Jordania en camarines

La selección de Jordania recibió elogios de la FIFA luego de su partido ante Argelia, después que el organismo mostrara en redes sociales el especial gesto que tuvieron los debutantes mundialistas al abandonar su camarín a pesar de la caída 2-1.

El equipo asiático dejó el lugar completamente ordenado y, además, entregó regalos como muestra de agradecimiento, entre ellos dulces tradicionales jordanos y pequeños recuerdos, acompañados por una carta dirigida a quienes colaboraron en su primera experiencia en la Copa del Mundo.

En el mensaje, Jordania escribió: "Gracias por ayudar a que la primera experiencia de Jordania en la Copa Mundial de la FIFA sea verdaderamente inolvidable. Su dedicación, profesionalismo y cálida hospitalidad han contribuido a una ocasión memorable para nuestro equipo e hinchas".

La delegación agregpi que "como un pequeño gesto de agradecimiento, nos complace compartir con ustedes algunos dulces tradicionales de Jordania, una muestra de nuestras ricas tradiciones y reconocida hospitalidad. Con nuestra sincera gratitud y mejores deseos, Equipo Jordania".

La FIFA, junto con compartir las imágenes, valoró el gesto con un breve mensaje: "Máximo respeto".