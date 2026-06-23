Intensa búsqueda de delincuentes que asesinaron a niño de 12 años en encerrona

Intensas diligencias a cargo de unidades especializadas de Carabineros se desarrollan a esta hora en la zona sur de la capital para dar con el paradero de los cinco delincuentes que protagonizaron la violenta encerrona que cobró la vida de un niño de 12 años en San Bernardo.

La víctima viajaba junto a su padre y una tía en dirección a Puente Alto cuando fueron interceptados por el grupo de delincuentes, quienes los obligaron a descender con armas blancas. Sin embargo, el menor no logró salir y quedó atrapado con el cinturón de seguridad y fue arrastrado por más de tres kilómetros hasta la esquina de calle Frida Kahlo con avenida Diego Portales, donde fue abandonado junto al vehículo.

El niño fue hallado a un costado del auto sin pantalones ni zapatillas, con el cinturón en su cuello y con lesiones graves en su cabeza.

El epicentro de los operativos se trasladó al sector de Cinco Pinos, un cuadrante residencial ubicado a aproximadamente a un kilómetro del punto donde los antisociales dejaron abandonado el automóvil robado con el cuerpo del menor.

Efectivos del Departamento OS-9 de Carabineros han concentrado sus patrullajes en las calles y pasajes de dicha zona tras reconstruir cronológicamente el trayecto de fuga de los asaltantes, quienes escaparon presuntamente hacia los faldeos del Cerro Quimey.

El fiscal Juan Carlos Hidalgo precisó respecto a las diligencias que la Fiscalía de Flagrancia Occidente está a cargo de la reconstrucción del hecho y la identificación de los autores del hecho, además de "no solamente identificarlos, sino proceder a su búsqueda y captura en el más breve plazo".

El persecutor detalló que serían al menos cuatro o cinco personas que "podrían obedecer a una banda de menores de edad que se encontraban realizando un tour delictual frente a las oportunidades que se le iban brindando para cometer su delito".

De acuerdo con los antecedentes policiales, los delincuentes robaron un vehículo minutos antes en un servicentro Shell, ubicado en Eyzaguirre 1278, donde intimidaron con armas blancas a un conductor que se encontraba cargando combustible, a quien le quitaron una camioneta tipo SUV que utilizaron para la fatal encerrona.

"El vehículo en el que se desplazaban estos autores del hecho tenía un encargo muy reciente por un robo que se había cometido en breves momentos anteriores, y que también está relacionado, no solamente de manera temporal, sino también porque se cometió en el sector. Por eso la hipótesis del tour delictual", explicó.

Por su parte, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, aportó que existe "indicio de dónde podrían estar estas personas. Por lo tanto, ahora las policías deben hacer su trabajo que es la detención de los delincuentes".

Nuevos antecedentes de las víctimas

Con el correr de las horas se han conocido también antecedentes más profundos respecto a la identidad y el origen de las víctimas.

El padre del niño fallecido es un ciudadano de nacionalidad argentina que se encuentra radicado desde hace varios años en Chile.

De acuerdo con los datos recabados por la policía, el hombre había viajado el fin de semana a Argentina junto al menor de 12 años para reencontrarse con sus otros hijos por el Día del Padre.

El desenlace fatal se gatilló tras una confusión vial: cuando viajaban de regreso con destino a su hogar en la comuna de Puente Alto, el conductor se equivocó de salida en la autopista y tomó por error la variante de Catemito, punto exacto donde fueron emboscados y encañonados por la banda delictual.

Los ocupantes fueron obligados a descender, sin embargo, el menor quedó atrapado con el cinturón de seguridad en su cuello y fue arrastrado por varios kilómetros hasta que los delincuentes se percataron del cuerpo y lo abandonaron junto al auto.

De acuerdo con una publicación de Emol, la mujer relató a las autoridades que se percató de que el menor "se lo llevaron colgando del cuello por el cinturón que no logró sacárselo, y además iba afuera del vehículo, arrastrándolo dirección norte".

La madre del niño se encontraba en el domicilio esperándolos y se enteró por su esposo de la situación.

Tras prestar las primeras declaraciones y recibir contención en las dependencias de la 14ª Comisaría de San Bernardo, los familiares se trasladaron durante la mañana hasta las dependencias del Servicio Médico Legal (SML) para retirar los restos del pequeño y proceder con las ceremonias fúnebres.