La incómoda escena de jugador de Inglaterra con Thomas Partey en el Mundial

Una llamativa situación se vivió en la previa del partido entre Inglaterra y Ghana, por el Grupo L del Mundial, luego de que Djed Spence pareció evitar el saludo con Thomas Partey durante el tradicional apretón de manos antes del encuentro en Boston.

Según publicó The Telegraph, las imágenes de televisión no alcanzaron a mostrar completo el momento, pero un registro difundido en redes sociales exhibió al lateral de Tottenham Hotspur pasando frente al mediocampista ghanés sin estrecharle la mano.

El resto de los jugadores ingleses sí pareció saludar a Partey, ya fuera con un apretón de manos o con un choque de puños. Durante el partido, además, los hinchas de Inglaterra abuchearon reiteradamente al exjugador de Arsenal, tanto cuando fue anunciado en la formación como cada vez que tocó el balón.

Partey, ex compañero de Declan Rice y Bukayo Saka en Arsenal, enfrenta un proceso judicial en Reino Unido por cargos de violación y agresión sexual, de los cuales se declaró inocente.

Además, se perdió el primer partido de Ghana ante Panamá en Toronto luego de que las autoridades de Canadá le negaran el ingreso al país.