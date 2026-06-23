¿Resultó la brujería? Inglaterra se quedó en blanco ante Ghana

Inglaterra no pudo reeditar su gran actuación goleadora de la primera fecha y se conformó con un empate 0-0 ante Ghana en la segunda jornada del Grupo L del Mundial 2026, en un partido que tuvo escaso aporte ofensivo del delantero Harry Kane.

La selección africana frenó este martes al elenco británico con una igualdad sin goles que mantiene a ambos cerca de la clasificación para los dieciseisavos de final, ya que los dos llegaron a cuatro puntos.

De todas formas, Inglaterra quedó por delante en la tabla del Grupo L gracias a su mejor diferencia de goles general, luego de haber mostrado una versión mucho más contundente en su estreno mundialista.

El equipo inglés insistió hasta el final en busca del triunfo, pero no tuvo claridad suficiente para romper el cero, pese a que dispuso de ocasiones sobre todo en el tramo final del compromiso.

Ghana, por su parte, sostuvo el orden defensivo y terminó rescatando un punto valioso ante uno de los favoritos de la zona, resultado que le permite seguir bien perfilado en la lucha por avanzar de ronda.

Ambas escuadras cerrarán la fase grupal el sábado 27. Inglaterra enfrentará a Panamá y Ghana a Croacia.