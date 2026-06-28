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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Lapidario: Uruguay terminó como el peor tercero en la Copa del Mundo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El conjunto charrúa finalizó en el último lugar y contrastó con la histórica clasificación de RD del Congo

Lapidario: Uruguay terminó como el peor tercero en la Copa del Mundo
 EFE
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Después de confirmarse su anticipada eliminación de la Copa del Mundo 2026, Uruguay tuvo que enfrentar otro registro negativo tras finalizar como el peor de los terceros equipos en la fase grupal.

El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa completó su participación en el Grupo H con apenas 2 unidades, producto de los empates frente a Arabia Saudita y Cabo Verde, sumado a la derrota ante España.

Con este registro, el elenco oriental se ubicó en el duodécimo puesto del ranking de terceros, quedando muy por debajo de la línea de corte que cerró Senegal con 3 puntos y una diferencia de gol de +2.

El desenlace definitivo de esta zona ocurrió este sábado con la histórica remontada de RD del Congo, que venció por 3-1 a Uzbekistán en Atlanta y alcanzó los 4 puntos en el Grupo K para instalarse como el mejor tercero de toda la competencia.

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