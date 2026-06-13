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Las postales del polémico triunfo de Escocia contra Haití en el Mundial 2026

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Con un gol de rebote en un defensa, y cuestionadas decisiones arbitrales por dos reclamos de mano penal en área europea y una fuerte falta en el final, Escocia se llevó un ajustado 1-0 contra Haití en el debut por el Grupo C de la Copa del Mundo 2026.

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