Un operativo de control migratorio realizado por la Policía de Investigaciones, Carabineros y la Municipalidad de Estación Central, en el sector de Toro Mazote con Alameda conocido como "La Pequeña Caracas", identificó a 50 ciudadanos extranjeros con situación migratoria irregular en el país.

Cuatro de las personas se encontraban en un proceso de expulsión vigente; mientras, un hombre mantenía una orden de detención por el delito de homicidio.

El despliegue policial contó con la presencia del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y el alcalde Felipe Muñoz, quien reconoció que en el sector "se concentra la mayoría la de los delitos en nuestra comuna en ocho cuadras a la redonda".

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