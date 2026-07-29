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La formación de Boca Juniors para la revancha contra O'Higgins en la Copa Sudamericana

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Esta es la formación de Boca Juniors para enfrentar a O'Higgins este jueves en El Teniente de Rancagua, desde las 20:30 horas, en la revancha de los play-offs de la Copa Sudamericana.

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