La formación de Boca Juniors para la revancha contra O'Higgins en la Copa Sudamericana
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Esta es la formación de Boca Juniors para enfrentar a O'Higgins este jueves en El Teniente de Rancagua, desde las 20:30 horas, en la revancha de los play-offs de la Copa Sudamericana.
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