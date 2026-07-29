Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago16.0°
Humedad60%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Liverpool presentó su camiseta alternativa con un modelo retro

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Liverpool, de la mano de Adidas, presentó su segunda equipación para la temporada 2026-27 en un modelo que se inspira en las icónicas camisetas de visitante del club de mediados de los años 80.

Sobre una base blanca impoluta, la camiseta presenta detalles en rojo y gris, mientras que el regreso del logotipo Trefoil de adidas aparece junto a un escudo retro de la legendaria ave "liver bird", símbolo de la ciudad.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados