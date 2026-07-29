Liverpool presentó su camiseta alternativa con un modelo retro
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Liverpool, de la mano de Adidas, presentó su segunda equipación para la temporada 2026-27 en un modelo que se inspira en las icónicas camisetas de visitante del club de mediados de los años 80.
Sobre una base blanca impoluta, la camiseta presenta detalles en rojo y gris, mientras que el regreso del logotipo Trefoil de adidas aparece junto a un escudo retro de la legendaria ave "liver bird", símbolo de la ciudad.
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