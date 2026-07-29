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Con el sueño de una hazaña: La oncena de O'Higgins para la revancha ante Boca Juniors

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Esta es la formación de O'Higgins para buscar la remontada ante Boca Juniors este jueves, desde las 20:30 horas en El Teniente de Rancagua, en el duelo de vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana.

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