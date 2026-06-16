Lionel Messi igualó a Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales

El argentino Lionel Messi igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico en las Copas del Mundo, tras firmar un triplete en el partido contra Argelia en Kansas City, en el debut de la albiceleste en el Mundial 2026.

Con las tres anotaciones en el Arrowhead Stadium, por la primera fecha del Grupo J, Messi alcanzó los 16 goles, superando al brasileño Ronaldo Nazario (15), el alemán Gerd Müller (14) y el francés Kylian Mbappé (14), quien puede pelear ese récord en esta Copa del Mundo en Norteamérica.

El tercer gol de Messi ante Argelia llegó en el minuto 76; con mucha libertad, el trasandino se perfiló en la medialuna y soltó el disparo de zurda al borde del área, superando al arquero Luca Zidane y dejando 3-0 el marcador para los defensores del título en la Copa del Mundo.

Los 16 goles de Messi en las Copas del Mundo:

Alemania 2006

Argentina 6-0 Serbia y Montenegro

Sudáfrica 2010

No anotó

Brasil 2014

Argentina 2-1 Bosnia y Herzegovina

Argentina 1-0 Irán

Argentina 3-2 Nigeria (Doblete)

Rusia 2018

Argentina 2-1 Nigeria

Catar 2022

Arabia Saudita 2-1 Argentina

Argentina 2-0 México

Argentina 2-1 Australia

Argentina 2-2 (4-3) Países Bajos

Argentina 3-0 Croacia

Argentina 3-3 (4-2) Francia (Doblete)

Mundial 2026