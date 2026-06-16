Lionel Messi igualó a Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales
El argentino selló un triplete ante Argelia en el debut en el Mundial 2026 y llegó a 16 goles.
El argentino selló un triplete ante Argelia en el debut en el Mundial 2026 y llegó a 16 goles.
El argentino Lionel Messi igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico en las Copas del Mundo, tras firmar un triplete en el partido contra Argelia en Kansas City, en el debut de la albiceleste en el Mundial 2026.
Con las tres anotaciones en el Arrowhead Stadium, por la primera fecha del Grupo J, Messi alcanzó los 16 goles, superando al brasileño Ronaldo Nazario (15), el alemán Gerd Müller (14) y el francés Kylian Mbappé (14), quien puede pelear ese récord en esta Copa del Mundo en Norteamérica.
El tercer gol de Messi ante Argelia llegó en el minuto 76; con mucha libertad, el trasandino se perfiló en la medialuna y soltó el disparo de zurda al borde del área, superando al arquero Luca Zidane y dejando 3-0 el marcador para los defensores del título en la Copa del Mundo.
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