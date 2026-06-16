Lionel Messi volvió a hacer historia: Sumó su sexta participación en Copas del Mundo

Lionel Messi volvió a hacer historia este martes al disputar su sexta Copa del Mundo con la selección de Argentina, al ser titular en el debut de la albiceleste en el Mundial 2026, ante Argelia en Kansas City, Estados Unidos.

El capitán albiceleste agrandó aún más su legado mundialista, que comenzó en Alemania 2006 y que se extendió por Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y ahora Canadá, México y Estados Unidos 2026.

Con esta nueva presencia, el rosarino, campeón hace cuatro años en Catar, también estiró su récord de partidos disputados en Copas del Mundo, con 27 encuentros.

Este nuevo hito en la carrera de Messi no es único: La semana pasada también lo consiguió el arquero mexicano Guillermo Ochoa; y este miércoles lo logrará Cristiano Ronaldo, con el duelo Portugal y República Democrática del Congo.

Aunque el récord de Messi es más especial que el de Ochoa, ya que el mexicano fue suplente en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010; el argentino, en cambio, ha jugado en todas las Copas del Mundo que ha disputado.

Además, este récord de Messi coincide con una fecha especial: Justo hace 20 años fue su debut en los Mundiales. En Alemania 2006, con la camiseta 19, entró en el partido contra Serbia y Montenegro. Fue suplente, entró en el minuto 74 y aportó un gol y una asistencia en la goleada por 6-0.

En las Copas del Mundo, Messi ha anotado 14 goles, siendo su mayor producción en Catar 2022, cuando fue campeón con la albiceleste; y en Sudáfrica 2010 tuvo su peor registro, sin anotaciones.

En Brasil 2014, torneo en donde perdió la final con Alemania, marcó cuatro tantos; y en Rusia 2018 también solo uno.

Y en esta jornada, marcó el primer gol de Argentina en el Mundial 2026, con un zurdazo contra Argelia.