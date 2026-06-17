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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

"Lo ves entrenar así y lo pones titular": Viralizan registro del hijo de Zidane en una práctica

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Luca Zidane fue objeto de críticas tras su mal partido ante Argentina en el Mundial de Norteamérica y el registro lo deja peor posicionado.

 EFE
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El portero Luca Zidane, hijo del legendario crack francés Zinedine Zidane, que representa a Argelia en el Mundial de Norteamérica fue blanco de las críticas tras su pobre actuación en la derrota 3-0 de los africanos ante Argentina por el Grupo J.

El guardameta tuvo complicidad en dos de los tres goles que anotó Lionel Messi para el cuadro albiceleste, ya que en el primer tanto la pelota se desvió en sus manos, mientras que en el segundo no pudo contener un remate bajo de Alexis MacAllister, sirviéndole en bandeja la anotación a Messi.

Para empeorar su situación, se hizo viral en redes sociales un registro que muestra a Zidane aparentemente escondiéndose de los disparos de sus compañeros durante un entrenamiento, esto debido a una lesión facial que lo obliga a usar una máscara protectora en su rostro.

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