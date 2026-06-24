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Tópicos:
Deportes
| Mundial 2026
| Fase Grupal
Marcador Virtual: Escocia vs. Brasil
Marcador
Ficha
Copa del Mundo
Miércoles, 24 de Junio de 2026 - 🕑18:00 horas
Hard Rock Stadium
Escocia
DT:
Stephen Clarke
-
-
-
Árbitro:
Brasil
DT:
Carlo Ancelotti
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Octavio Gutiérrez
... Cargando Contenido
Copa del Mundo
Miércoles, 24 de Junio de 2026 - 🕑18:00 horas
Hard Rock Stadium
Escocia
DT:
Stephen Clarke
-
-
-
Árbitro:
Brasil
DT:
Carlo Ancelotti
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Octavio Gutiérrez
... Cargando Contenido
Campeonato
Copa del Mundo
Fecha y hora
24/06/2026
Lugar
Hard Rock Stadium
Árbitro
Alineaciones
Escocia
Brasil
No hay información disponible
No hay información disponible
Goles
Escocia
Brasil
Tarjetas Amarillas
Escocia
Brasil
Tarjetas Rojas
Escocia
Brasil
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