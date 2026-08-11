Chile se suma a la nueva red de cables submarinos de Google

El gigante tecnológico Google anunció una expansión de su infraestructura de red global en las Américas a través del proyecto Americas Connect, una iniciativa que contempla el despliegue de tres nuevos sistemas de cables submarinos -Alisios, Canoa y OlaLuz- además de una nueva ramificación para el cable Firmina y la integración de las rutas previas Curie, Nuvem y Sol.

Esta nueva red conectará directamente las regiones de nube de Google Cloud en Chile, California y Carolina del Sur, con el objetivo de elevar "el alcance, la confiabilidad y la resiliencia de la conectividad, al ofrecer diversidad en las rutas de cables submarinos y conectividad a regiones de nube de Google Cloud geográficamente separadas", explicó la compañía.

Entre los nuevos trazados destaca el cable submarino Alisios, que unirá directamente a Chile con Panamá y República Dominicana.

"Este nuevo cable submarino, Alisios, que conecta a Chile, Panamá y la República Dominicana, es un hito estratégico que refuerza la posición de nuestro país como líder digital en América Latina. Más allá del logro tecnológico, esta infraestructura se traduce en beneficios directos para nuestros ciudadanos. Al garantizar una conectividad más rápida, más resiliente y segura, estamos empoderando a las empresas locales, impulsando el crecimiento económico y llevando las oportunidades de la economía digital global directamente a los hogares de millones de chilenos", destacó Louis de Grange, biministro de Transportes y Telecomunicaciones y de Obras Públicas.

Por su parte, el vicepresidente de infraestructura global de Google, Brian Quigley, afirmó que "la economía digital global depende de una infraestructura robusta, resiliente y altamente segura para respaldar desde el uso diario de internet hasta la telemedicina y los avances en la investigación científica".

El entramado de Americas Connect se completa con el cable Canoa (que unirá República Dominicana con Bermudas para conectar el flujo de datos hacia Norteamérica y Europa) y el cable OlaLuz (que enlazará República Dominicana con Florida, EE.UU.), además del nuevo brazo de Firmina hacia el Caribe, garantizando redundancia y alta disponibilidad de red ante eventuales contingencias climáticas o de infraestructura.

La consolidación de esta ruta transamericana de origen estadounidense se da luego de la polémica del denominado "cable chino", controvesia que giró en torno al proyecto de fibra óptica submarina Chile-China Express (CCE) —impulsado por China Mobile International— para conectar directamente Hong Kong con Valparaíso y que generó una aguda crisis diplomática con Estados Unidos, con sanciones de visa a autoridades del Gobierno de Gabriel Boric.