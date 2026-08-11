Alcaldes de oposición se retiraron anticipadamente de reunión por seguridad en La Moneda

Un prematuro retiro por parte de los alcaldes de oposición marcó este martes por la mañana la reunión convocada por el Gobierno en La Moneda con jefes comunales de las regiones Metropolitana, de Valparaíso y de O'Higgins para abordar la agenda de seguridad pública.

Entre quienes abandonaron el encuentro antes de su término figuraron los alcaldes de Puente Alto, Renca, Maipú, Quinta Normal y Valparaíso.

Según explicó el jefe comunal de Puente Alto, Matías Toledo (independiente), la retirada se debió a que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, dejó la sesión para asistir a compromisos en el Congreso, sumado a desacuerdos de fondo con las propuestas del Ejecutivo.

Previo al quiebre de la mesa, el Presidente José Antonio Kast dio inicio a la jornada agradeciendo el trabajo territorial de los municipios y enfatizando la necesidad de fijar prioridades de Estado.

"Hoy día los convocamos para poder conversar una vez que ya aprobamos una reforma importante. Más allá del debate legítimo respecto de los recursos del Fondo Común Municipal, creemos que esto va a permitir una activación de nuestra economía, pero hay un tema transversal que preocupa a toda la ciudadanía, que es la seguridad, y queremos profundizar en eso", sostuvo el Mandatario.

Pese al llamado del Jefe de Estado, los municipios opositores manifestaron dudas frente a las medidas del Ejecutivo, criticando especialmente las indicaciones a la ley antibarricadas que buscan sancionar el corte de tránsito sin requerir la acreditación explícita de actos de violencia.

Tras la salida del grupo de oposición, la reunión continuó al interior de la sede de Gobierno con las autoridades oficialistas presentes.