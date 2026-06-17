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deportes

Copa del Mundo

Grupo L

Estadio AT&T Stadium, Arlington

17/06/2026

Inglaterra

DT: Thomas Tuchel

- - -

Árbitro:

Croacia

DT: Zlatko Dalić

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Minuto a minuto

| Por ✉️ Daniel Rojas
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