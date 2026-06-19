Se aplicó por primera vez la nueva regla: Almirón se tapó la boca y fue expulsado ante Turquía

El volante Miguel Almirón fue expulsado en el duelo de Paraguay y Turquía en San Francisco, en la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026, luego que se aplicara el nuevo reglamento, que castiga cuando un jugador se tapa la boca para ocultar lo que dice en la cancha.

En el tiempo agregado, en medio de discusiones entre ambos planteles, Almirón se cubrió su boca y le hizo un comentario a Mert Muldur, quien de inmediato fue a acusar al árbitro Iván Barton la infracción.

El juez salvadoreño fue de inmediato a revisar el VAR y tras chequear la situación, no tuvo dudas y le mostró la tarjeta roja al volante paraguayo.

Con esta expulsión, Almirón se convirtió en el primer jugador en ver la tarjeta roja por esta nueva causal, conocida también como "Ley Prestianni", nombre del jugador de Benfica que protagonizó una polémica similar, siendo castigado por cubrirse la boca para decir dichos racistas a Vinicius en la Champions League.

Revisa la expulsión de Almirón: