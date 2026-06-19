PDI localizó a 33 de los 64 niños haitianos reportados como no ubicados

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó este viernes el hallazgo de 33 de los 64 niños y adolescentes haitianos que figuraban como no ubicados en un preinforme de la Contraloría General de la República.

Tras el trabajo de una mesa intersectorial, el director general de la institución, Eduardo Cerna, informó que los menores se encuentran viviendo con sus familias directas, están escolarizados y cuentan con controles de salud vigentes, descartando que hayan ingresado al país evadiendo los protocolos de fiscalización en el Aeropuerto de Santiago.

"En relación con el informe de la Contraloría que hace alusión a 64 NNA que no habían sido ubicados, hemos encontrado a 33 que están viviendo con familia vinculante: padre, madre, hermanos. Son jóvenes que están en buen estado de salud, están escolarizados y en la red de salud. O sea, están viviendo en sus lugares; no es que estén desaparecidos, perdidos o en ingreso irregular", explicó el líder policial.

Asimismo, aclaró el protocolo de ingreso de estos menores, descartando versiones que hablaban de una falta de fiscalización.

Cerna confirmó que los menores encontrados conviven con familiares directos como padres y hermanos. (FOTO: ATON)

Cerna explicó que "ningún menor, como se quiso hacer saber, llegó al aeropuerto, pasó y salió como cualquier adulto sin control migratorio. Cuando hay charters, son casetas distintas que se encargan de esa fiscalización porque vienen con documentación que deben presentar".

"Se hace la revisión uno a uno y se ve la coincidencia del menor que viene con la visa de reunificación y quién es el adulto vinculante. Una vez verificado eso (...) el oficial a cargo de la fiscalización hace un acta donde consta el nombre, los datos, el domicilio del adulto que lo recibe", detalló el director de la PDI.

"No es hora de la política, es hora de la acción", dice ministra Wulf

En medio de la controversia, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, hizo un llamado a la unidad institucional.

Tras liderar una fuerza de tarea que involucra a múltiples ministerios y organismos internacionales como Unicef, la secretaria de Estado recalcó que "el foco y compromiso de nuestro gobierno es la identificación y el bienestar de los niños".

"Esta no es la hora de la política, ni de la búsqueda de culpables ni responsables; es la hora de la acción y es la hora de los niños y adolescentes. Nosotros nos encontramos con un problema grave y nuestra única ocupación hoy es resolverlo lo más pronto posible para la seguridad de esos niños", puntualizó.

La ministra de Desarrollo Social solicitó no utilizar este caso para la búsqueda de réditos políticos o culpables. (FOTO: ATON)

Según detalló Wulf, "este esfuerzo no se limitará exclusivamente al caso de la comunidad haitiana, sino que forma parte de una política de protección integral de la infancia para todos los niños del país".