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Tópicos:
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| Fase Grupal
Marcador Virtual: Uzbekistán vs. Colombia
Marcador
Ficha
Copa del Mundo
Grupo K
Estadio Banorte, Ciudad de México
17/06/2026
Uzbekistán
DT:
Fabio Cannavaro
-
-
-
Árbitro:
Colombia
DT:
Néstor Lorenzo
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Por
✉️ Octavio Gutiérrez
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Campeonato
Copa del Mundo
Fecha y hora
17/06/2026
Lugar
Estadio Banorte, Ciudad de México
Árbitro
Alineaciones
Uzbekistán
Colombia
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