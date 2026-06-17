Cámara Baja aprobó proyecto para elevar deuda fiscal en 6.200 millones de dólares

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles la solicitud del Gobierno para contraer un endeudamiento adicional por 6.200 millones de dólares, destinados a cubrir el déficit de financiamiento del Presupuesto 2026 y a regularizar deudas de arrastre con proveedores.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, logró el respaldo de los votos oficialistas junto al PDG y la Democracia Cristiana (DC), en medio de fuertes críticas por la ineficiente gestión de recursos en el Ministerio de Salud, que ha derivado en la pérdida de fármacos e insumos básicos.

Frente a esto, el jefe de la billetera fiscal justificó la necesidad de estos recursos adicionales señalando problemas en el diseño presupuestario previo.

"Sencillamente, el Presupuesto del 2026 no estaba adecuadamente financiado y este proyecto lo que busca es financiarlo, además de resolver los problemas de deudas de arrastre con proveedores", afirmó Quiroz, que indicó también que "ha emergido una preocupación natural por el tema del gasto público y, en particular, por el gasto del Ministerio de Salud".

Asimismo, el secretario de Estado enfatizó que puede "asegurar que estamos haciendo todos los esfuerzos para que los ajustes presupuestarios se realicen en áreas donde se necesite mejor gestión".

Según afirmó, "no podemos dejar que los remedios sigan venciendo en las bodegas mientras existen necesidades no cubiertas, como tampoco puede ser que tengamos que botar vacunas y que estas no lleguen a la población".

La propuesta quedó en condiciones de iniciar su segundo trámite legislativo en el Senado.