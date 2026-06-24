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Mateo Chávez y Julián Quiñones marcaron la ventaja de México ante República Checa
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El anfitrión celebró con todo en el Estadio Azteca.
El anfitrión celebró con todo en el Estadio Azteca.
La selección mexicana tuvo que esperar hasta la segunda etapa para abrir el marcador ante República Checa por la tercera y última fecha grupal del Mundial 2026, logrando rápidamente el 2-0 en el marcador.
A los 55' Mateo Chávez arremetió para definir de forma perfecta frente al arco. Poco después, a los 61', Julián Quiñones definió ante una pelota que quedó viva tras la gran jugada del joven Gilberto Mora.