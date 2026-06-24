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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Mateo Chávez y Julián Quiñones marcaron la ventaja de México ante República Checa

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El anfitrión celebró con todo en el Estadio Azteca.

Mateo Chávez y Julián Quiñones marcaron la ventaja de México ante República Checa
 EFE
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La selección mexicana tuvo que esperar hasta la segunda etapa para abrir el marcador ante República Checa por la tercera y última fecha grupal del Mundial 2026, logrando rápidamente el 2-0 en el marcador.

A los 55' Mateo Chávez arremetió para definir de forma perfecta frente al arco. Poco después, a los 61', Julián Quiñones definió ante una pelota que quedó viva tras la gran jugada del joven Gilberto Mora.

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