Mateo Chávez y Julián Quiñones marcaron la ventaja de México ante República Checa

La selección mexicana tuvo que esperar hasta la segunda etapa para abrir el marcador ante República Checa por la tercera y última fecha grupal del Mundial 2026, logrando rápidamente el 2-0 en el marcador.

A los 55' Mateo Chávez arremetió para definir de forma perfecta frente al arco. Poco después, a los 61', Julián Quiñones definió ante una pelota que quedó viva tras la gran jugada del joven Gilberto Mora.