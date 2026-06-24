Las cabinas del Teleférico Bicentenario de Santiago, que conectará a las comunas de Huechuraba y Providencia en solo 13 minutos, comenzaron su respectivo período de prueba este miércoles.

Está previsto que la operación del moderno sistema inicie el primer trimestre de 2027, el cual contará con 121 cabinas y una capacidad de 10 pasajeros en cada una.

Según anticipó el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, la tarifa del servicio estará en torno a los 900 y 1.000 pesos.

LEER ARTICULO COMPLETO